Mes: Spada (Assolombarda), 'iniziamo a prendere queste risorse, sono opportunità'

07 luglio 2020

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - "E' necessario che iniziamo a prendere le risorse che sono disponibili. Sono dell'idea che il Mes sia un'ottima opportunità, viene rimborsato in dieci anni, ha un tasso bassissimo dello 0,13% rispetto a qualsiasi emissione di Btp". E' quanto ritiene Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, parlando a un webinar di PwC Italia dedicato all'industria. "Io penso - aggiunge -che abbiamo importanti investimenti da fare in termini sanitari" e con il Mes "ci sono spazi per poter liberare risorse che magari poi andrebbero a investimenti per migliorare la produttività o altri temi".