Supermicro in vetta alla classifica mondiale IoT e soluzioni di sistemi e server Edge - Insignita del premio Platino

07 luglio 2020 a

a

a

Supermicro selezionata da VDC sulla base degli ottimi risultati nel sondaggio di soddisfazione del cliente per prodotti ottimizzati per applicazioni

SAN JOSE, California, 7 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader mondiale nella fornitura di soluzioni informatiche, di storage e networking per aziende, e di tecnologica informatica verde, ha annunciato in data odierna di essere stata insignita del premio Platino nell'edizione 2020 del sondaggio mondiale di VDC Research in ambito di IoT ed Edge Engineering & Development. Supermicro ha ottenuto il riconoscimento da parte dei partecipanti al sondaggio grazie alle prestazioni superiori dei suoi dispositivi edge, tipicamente ottenibili solamente con server per data center che supportano la virtualizzazione e il consolidamento del carico di lavoro per casi d'uso, ivi compresi AI/ML ed elaborazione video.

Il sondaggio ha visto la partecipazione di 700 persone nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia Pacifico, laddove ogni regione rappresenta circa il 30 per cento dei risultati finali. I partecipanti, tra cui si annoverano responsabili di progetto/prodotto, direttori tecnici, ingegneri e integratori di sistemi, hanno valutato solamente aziende da cui avevano acquisito hardware informatico nell'ambito dei progetti più recenti.

"Siamo molto entusiasti di questo premio, in particolar modo visto che è stato assegnato da clienti contattati tramite il sondaggio sulla customer satisfaction indipendente di VDC", ha commentato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Questo riconoscimento da parte dei clienti conferma che Supermicro fornisce prodotti eccezionali: first-to-market, di eccellente progettazione, altamente affidabili, a consumo ridotto di risorse, con solida assistenza e servizio tecnico".

Le soluzioni di storage e i server più avanzati e recenti di Supermicro si inseriscono nel contesto di una vasta gamma di mercati verticali e partenariati con produttori di software e processori di punta. Tra i prodotti innovativi di Supermicro per 5G ed Edge rientrano server ideati per soddisfare le esigenze di clienti in ambito telecomunicazioni e ambienti operativi particolarmente esigenti.

Il nuovo SuperServer 2U Ultra di Supermicro offre funzionalità migliorate, prestazioni più veloci e un consumo energetico più ecologico, oltre alla certificazione NEBS e alimentatori CC o CA ridondanti. Con affidabilità, disponibilità e funzionalità (RAS) elevate in un fattore di forma short-depth 2U per rack, supporta fino a due CPU con 205 watt di TDP ciascuna, offrendo prestazioni elevate per computazione, storage e networking in micro data center Edge.

Inoltre, di recente Supermicro ha anche annunciato un rivoluzionario sistema first-to-market, Outdoor Edge. Si tratta di server IP65 enclosure-based ottimizzati per 5G RAN, inferenze IA e altre applicazioni intelligenti edge-focused, pensati per ambienti esterni con condizioni difficoltose e supportano la transizione del settore verso software open source e hardware separato.

La gamma completa di soluzioni 5G ed Edge computing di Supermicro comprende i sistemi E403-9P-FN2T, di recente introduzione, 1019P-FHN2T, andando a complementare i prodotti per data center a prestazioni elevate quali il sistema multi-nodo BigTwin™, i server ad alta densità SuperBlade® e MicroBlade™, in grado di supportare il 5G core virtualizzato.

Segui Supermicro su LinkedIn, Twitter e Facebook per ricevere le ultime notizie e annunci.

Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), leader nell'innovazione in ambito di tecnologia per server a efficienza e prestazioni elevate, è fornitore privilegiato di Server Building Block Solutions® per Data Center, Cloud Computing, informatica per aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro si impegna a tutelare l'ambiente con l'iniziativa We Keep IT Green® e fornisce ai clienti le soluzioni più ecologiche e con la migliore efficienza energetica disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199872/Platinum_Vendor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199873/Edge_Server.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1199874/mounted_server.jpg