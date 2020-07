Dl rilancio: Antitrust, da proroghe concessioni demaniali marittime ritardano competizione**

07 luglio 2020 a

a

a

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - L'Antitrust "auspica che il legislatore in relazione a tali misure effettui un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio, atteso che le proroghe ritardano il confronto competitivo per il mercato e limitano i benefici derivanti dall'affidamento attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica". E' quanto si legge nelle segnalazioni dell'Antitrust al Parlamento sulle criticità al dl rilancio sull'ennesima proroga delle concessioni in materia di servizi portuali, concessioni demaniali marittime e di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.