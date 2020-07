14 luglio 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Al fine di eludere queste inderogabili norme, il Presidente dell'associazione "avrebbe sovrafatturato i costi di gestione di alcuni corsi di formazione con la complicità di un'altra società appositamente costituita, dove compare, come socio accomandatario, la moglie". L'illecito guadagno, quantificabile in 193.310,10 euro , è ora oggetto di sequestro per equivalente.