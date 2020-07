Scuola: assistenza studenti disabili, vertice con assessore regionale Famiglia

14 luglio 2020 a

Palermo, 14 lug. (Adnkronos)(Loc/Adnkronos) - Il servizio di assistenza scolastica per gli studenti affetti da forme di disabilità sarà al centro di un tavolo tecnico, in programma il prossimo 21 luglio, all'assessorato regionale alla Famiglia. All'incontro voluto dal deputato regionale di Forza Italia e componente della commissione Attività produttive all'Assemblea regionale siciliana, Mario Caputo, parteciperanno oltre all'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone, i dirigenti dell'assessorato, una delegazione di rappresentanti degli istituti scolastici e di famiglie. "Sono grato all'assessore Scavone - dice Caputo - per avere tempestivamente accolto la nostra richiesta di convocare la riunione, consapevole delle gravi ricadute sulle famiglie e sulle scuole dell'immediato trasferimento del fondamentale servizio dagli Enti locali agli istituti scolastici".

"Conoscendo la serietà e la professionalità dell'assessore Scavone - aggiunge il parlamentare -, sono certo che il problema sarà affrontato con la delicatezza e gravità che impone per dare alle famiglie e alle scuole la certezza della vicinanza delle Istituzioni parlamentari e del Governo della Regione e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali degli operatori".