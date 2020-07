Bergamo: rapinò un'anziana, arrestato dai carabinieri

14 luglio 2020 a

a

a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rapinato un'anziana signora a Chiuduno, in provincia di Bergamo, lo scorso 22 giugno. Il 19enne aveva avvicinato in strada la donna e per strapparle la borsetta l'aveva strattonata e fatta cadere a terra. I militari lo hanno individuato dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del ragazzo i carabinieri hanno trovato l'abbigliamento utilizzato per la rapina e il telefono cellulare della vittima. il 19enne è stato portato nel carcere di Bergamo.