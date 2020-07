Coronavirus: De Rosa (M5S), 'su caso camici giunta Regione Lombardia in grande difficoltà'

14 luglio 2020 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - L'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, "è in evidente e grande difficoltà: doveva riferire in aula e si è lanciato in un teatrino imbarazzante, condito di discutibili attacchi al governo, che chiarisce una volta per tutte che la giunta regionale non ha la lucidità sufficiente per affrontare il post Covid". Lo afferma Massimo De Rosa, capogruppo del M5S Lombardia, dopo che Cattaneo ha riferito in Consiglio regionale su caso camici.

"Abbiamo chiesto a Fontana, e alla giunta, di riferire su fatti precisi, l'assessore ha maldestramente provato ad autoassolversi senza però chiarire nulla del disastro nella gestione dell'emergenza Covid e, ancora una volta, il centrodestra ha trascinato la regione in penose inchieste giudiziarie", continua De Rosa.

"Vogliamo sapere come mai in altre regioni l'emergenza è stata gestita mentre in Lombardia no. Hanno amministrato come dilettanti allo sbaraglio, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. È interesse dei cittadini -conclude- che l'azione amministrativa, anche in una fase di gravissima emergenza, avvenga in totale trasparenza e in assoluta legalità. Su questo il centrodestra di Fontana non da purtroppo nessuna garanzia, esattamente come quello che sosteneva Formigoni prima e Maroni poi".