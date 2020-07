Lombardia: Consiglio Regione istituisce il 2 aprile Giornata riconoscenza Alpini (2)

14 luglio 2020 a

(Adnkronos) - “Un bel segnale di testimonianza per il supporto dato dal corpo degli alpini”, ha rimarcato Giovanni Malanchini (Lega), primo firmatario del progetto di legge proposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia.

A favore del provvedimento, che sarà discusso dall'Assemblea lombarda nella seduta di mercoledì 29 luglio, si è espresso anche il capogruppo del Pd, Fabio Pizzul. Pur ponendo l'accento su alcuni aspetti migliorabili, riguardo alla collaborazione istituzionale che Regione Lombardia può avviare per le iniziative stabilite dal progetto di legge, Pizzul ha dichiarato la piena condivisione delle finalità. “Lavoreremo ancora sul provvedimento, anche per renderlo più efficace e per venire incontro alle aspettative molto alte, espresse in audizione dall'Associazione Nazionale Alpini”, ha commentato.

Disponibilità a rivedere alcune parti del testo è stata espressa anche da Dario Violi (M5S), componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, mentre Viviana Beccalossi (gruppo Misto) ha voluto ricordare l‘importanza del coinvolgimento delle scuole nell'approfondire il ruolo degli alpini “che come pochi riescono a mettere sotto lo stesso cuore sensibilità diverse. Questo nuovo provvedimento contribuisce a costruire una memoria condivisa, come avvenne con la promulgazione della legge regionale da me sostenuta sulla memoria delle foibe”.