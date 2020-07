Migranti: Grimoldi (Lega), ‘Lombardia non li può ospitare, si rischiano nuovi focolai Covid'

14 luglio 2020 a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - “Sarebbe paradossale che la Lombardia, dopo settimane in cui il governo ci ha trattato da appestati, adesso fosse costretta ad ospitare un'aliquota delle migliaia di clandestini che stanno sbarcando sulle coste siciliane e calabresi, tra cui anche decine di immigrati positivi al Covid”. Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

“Il ministro Lamorgese non pensi di ricorrere alla solita suddivisione in proporzione ai numero degli abitanti per cui alla Lombardia ne toccherebbero circa il 14%: i nostri indici di contagi e decessi finalmente si stanno abbassando, non possiamo rischiare nuovi focolai per l'arrivo di clandestini positivi”, aggiunge.