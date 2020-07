Migranti: terminata quarantena equipaggio Mare Jonio, Casarini 'Tutti negativi'

15 luglio 2020 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Sono tutti negativi, dopo il secondo tampone, gli undici componenti dell'equipaggio della nave Mare Jonio, ancorata da 15 giorni a un miglio dal porto di Augusta (Siracusa). Lo rende noto il capomissione Luca Casarini. L'equipaggio è stato due settimane in quarantena. "Abbiamo effettuato due tamponi, uno il 7 luglio e uno il 13 luglio ed entrambi hanno dato esito negativo - racconta Casarini all'Adnkronos - E' stata la missione più lunga per la Mare Jonio, siamo stati 50 giorni in mare. Ed effettuato due salvataggi. Uno il 19 giugno e un altro il 29 giugno". Dopo l'ultima missione otto persone soccorso erano risultate positive al coronavirus.

Il medico a bordo, Vanessa Guidi "ha consegnato tutti i giorni temperature e saturazione ossigeno di ogni membro dell'equipaggio - dice ancora Casarini - Abbiamo messo in sicurezza prima a Pozzallo e poi ad Augusta 110 persone tra cui molti minori. Otto persone sono risultate positive al Covid".

E spiega che "le nostre protezioni che avevamo adottato a bordo anche durante il soccorso hanno funzionato - dice - questo è un primo test molto importante". E dice che sono state usate "tute di biocontenimento, donate da un ospedale evangelico di Genova e Valdesi di Palermo, visiere, mascherine ffp2, guanti e calzari".