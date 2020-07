Migranti: assessore Sicilia, 'sindaco Pozzallo senza vergogna, chieda scusa'

16 luglio 2020 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - “Non polemizzo con i sindaci, ma quello di Pozzallo è semplicemente senza vergogna". Così, parlando con l'Adnkronos, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza replica a distanza al sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che oggi, commentando la nuova ordinanza del governatore Nello Musumeci, ha attaccato il governo. "La famosa e tanto attesa ordinanza del Presidente della Regione ha partorito il topolino", ha detto Ammatuna.

E ancora: "Il Presidente della Regione, che fino a qualche ora fa, ha minacciato fuoco e fiamme, ha emesso una apposita ordinanza in cui vi sono delle procedure che non risolvono, o risolvono parzialmente la problematica degli sbarchi di immigrati affetti da coronavirus. In questa famosa ordinanza non ci sono altro che procedure che noi abbiamo seguito a Pozzallo".

Ma l'assessore regionale siciliano Razza replica: "Quando il sindaco Ammatuna parla di procedure seguite a Pozzallo e finalmente codificate in un provvedimento del presidente della Regione, rese cosi obbligatorie per tutti, dovrebbe solo ringraziare il sistema sanitario e questo governo che ha chiesto navi e obbligato a regole - dice - Invece, traccheggia e dimentica che è una istituzione e ignora volutamente quanti sforzi si stanno compiendo in Sicilia. Abbi- rispetto e chieda scusa”.