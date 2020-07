Siracusa: abbandono di rifiuti sulla Provinciale, 24 denunce e 162 sanzioni (2)

15 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "L'operazione “Trash” si inserisce nel più ampio quadro delle attività dedicate dalle Fiamme Gialle al delicato settore dei rifiuti, nel cui ambito sono state recentemente condotte le operazioni “Black Trash” e “Gold Trash”, a seguito delle quali sono emerse plurime responsabilità di natura economico finanziaria, lavoristica e per reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione) - dicono le Fiamme gialle - L'ambiente è di tutti e, pertanto, tutti devono concorrere alla sua salvaguardia. Se i servizi cittadini di settore vanno necessariamente organizzati secondo trasparenza ed efficienza, dall'altro lato tutti devono collaborare per la migliore tutela dell'equilibrio che lo governa. L'intervento operativo conferma la trasversalità dell'azione della Guardia di Finanza a tutela della legalità che, nel caso di specie, si è tradotta nella individuazione e repressione, a più livelli, di fenomeni illegali e dannosi per la salute dei cittadini".