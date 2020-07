Fase 3: Fedas aderisce a Sicindustria 'settore spettacolo tra i più colpiti'

15 luglio 2020 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Ha scelto di aderire a Sicindustria Palermo la neonata Fedas Regione Sicilia, federazione aziende dello spettacolo, che racchiude le imprese dello show business, con attività di noleggio e istallazione di impianti audio, video e luci, allestimenti per fiere, congressi, matrimoni, cerimonie ed eventi, comprese le luminarie, i giochi di artificio e i bagni chimici. La decisione è stata presa dopo un incontro con il presidente di Sicindustria Palermo, Alessandro Albanese. Confederata con la Fedas Italia, è stata costituita a Palermo lo scorso 28 maggio dal presidente Roberto Fontana, dal vice presidente vicario Johnny Biondo e dal vice presidente Luciano Muratore. Tesoriere è stato nominato Alessandro Aiello e segretario Damiano Bianco.

"Lo scopo dell'avvicinamento all'associazione degli industriali - afferma il presidente Fedas Regione Sicilia, Roberto Fontana - è avere una casa più grande e autorevole per fare fronte comune ed avere riconosciuti degli interventi a sostegno del settore, uno dei più colpiti dal lockdown. Ad unirci è stata la mancanza di commesse con grave perdita occupazionale per l'intero comparto. Il nostro - prosegue - è stato il primo settore a chiudere e l'ultimo a ripartire. Chiediamo quindi il riconoscimento nazionale del comparto come categoria di impresa e l'aggiornamento della classificazione dei codici Ateco".

"Le imprese del settore dello spettacolo – commenta Alessandro Albanese, presidente di Sicindustria Palermo - sono un segmento interessante e strategico nell'ambito del panorama economico e produttivo della nostra regione. Con l'ingresso di Fedas in Sicindustria si estende dunque la rappresentanza della nostra associazione e aumentano la qualità e il peso specifico della platea delle imprese rappresentate, tutelate, sostenute".