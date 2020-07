Migranti: sindaco Pozzallo, 'Io vergognarmi? Da assessore Razza parole intimidatorie e volgari'

15 luglio 2020 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "Speriamo che da qui alla fine del suo mandato l'assessore Razza possa venire a Pozzallo per rendersi conto di come opera un sindaco, una comunità e le istituzioni in Provincia di Ragusa, invece di rilasciare dichiarazioni intimidatorie, provocatorie e volgari. Capisco che è un super assessore ma speriamo di poterlo avere qui anche solo qualche minuto, se venisse, invece di rimanere rinchiuso nel suo assessorato, potremmo forse dare qualche consiglio giusto".

Arriva a stretto giro di posta con l'Adnkronos la replica del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, all'assessore alla Sanità della Regione siciliana, Ruggero Razza, che dopo le critiche del primo cittadino all'ordinanza del governatore siciliano, Nello Musumeci ("La famosa e tanto attesa ordinanza del presidente della Regione ha partorito il topolino", ha detto Ammatuna) ha detto all'Adnkronos: "Non polemizzo con i sindaci, ma quello di Pozzallo è semplicemente senza vergogna. Abbia rispetto e chieda scusa".