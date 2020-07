Sicilia: sindaco Palermo, 'Giunta comunale non siederà mai accanto assessore Sicilia Samonà'

15 luglio 2020 a

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - "L'intera Giunta comunale di Palermo non siederà mai accanto all'assessore alla Cultura della Sicilia Alberto Samoná. Il non aver mai chiesto scusa per le sue posizioni su fascismo e nazismo è incompatibile con la nostra visione del mondo”. E' il duro annuncio dato dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sul neo assessore ai Beni culturali della Sicilia, il leghista Alberto Samonà. "La stessa sera dell'annuncio - ha detto Orlando durante la presentazione del neo assessore alla Cultura di Palermo Mario Zito - ho telefonato al governatore Nello Musumeci per dirgli che non posso accettare la scelta di una persona che non ha mai rinnegato sia il nazismo che il fascismo".