Petrolio: Up, a luglio verso calo consumi del 15%

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Per il mese di luglio ci si attende un calo dei consumi petroliferi italiani attorno al 15% rispetto ai valori del 2019, sia per la prosecuzione delle attività in 'smart working', che tenderà a frenare il recupero dei volumi, sia per la presenza ancora limitata dei turisti stranieri, particolarmente impattante sulla croceristica navale e sul trasporto aereo. A sostenerlo è l'Unione Petrolifera (Up) in un comunicato. Stando a queste stime, il calo dei primi 7 mesi salirebbe quindi a circa 6,8 mln di tonnellate (-20%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre su base annua dovrebbe attestarsi attorno ai 9 mln di tonnellate (-15%).