Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Le parole di Angela Merkel su Aspi in conferenza stampa a Berlino? "Era una battuta, la Merkel aveva sentito tante domande dei giornalisti italiani sul tema Autostrade. Qualcuno ha scritto delle fesserie al riguardo...". Lo dice il premier Giuseppe Conte, arrivando in Senato per le comunicazioni sul prossimo Consiglio Ue.