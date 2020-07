Maltempo: comandante Vigili fuoco Palermo, 'ci vorranno ancora ore per svuotare sottopasso'

16 luglio 2020 a

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Ci vorranno almeno altre tre o quattro per prima di svuotare il sottopasso sulla circonvallazione di Palermo" e soltanto allora si saprà se ci sono state vittime nel violento nubifragio che ieri si è abbattuto su Palermo. E' quanto dice all'Adnkronos Agatino Carrolo, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo che ha seguito per tutta la notte i lavori delle idrovore sulla circonvallazione. Fino a questo momento non è stato individuato né recuperato alcun corpo. Né risultano dispersi. Come spiegano i vigili ieri pomeriggio un cittadino ha riferito di avere visto una coppia in una "macchina bianca" che è rimasta intrappolata nella propria auto. Ma finora non si ha notizie di vittime.