Alimenti: al via campagna su carni bianche Ue

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Viene lanciata in questi giorni una nuova campagna di comunicazione e promozione delle carni bianche dell'Unione europea. Con il claim 'Le nostre carni bianche. Pollo e tacchino di alta qualità, dai nostri territori con le garanzie dell'Europa', il suo obiettivo è rafforzare la fiducia dei consumatori sulla qualità delle carni bianche dell'Ue. La campagna si concentra sull'importanza degli elevati standard Ue, tra i più rigorosi al mondo, che sono garanzia di benessere animale, sostenibilità e sicurezza alimentare nella produzione di carni bianche. Una campagna che punterà molto anche sul coinvolgimento attivo e l'intrattenimento del consumatore stesso: molte delle attività pianificate si concentreranno infatti sui benefici nutrizionali e proporranno tanti modi diversi e divertenti per cimentarsi in cucina nella preparazione di ricette a base di carne di pollo e tacchino. Questa iniziativa vede riunite le 5 organizzazioni nazionali di rappresentanza delle filiere delle carni avicole di Italia, Francia, Germania, Polonia e Paesi Bassi e la loro associazione europea Avec, con sede in Belgio, nell'ambito di un programma di due anni, sostenuto dalla Commissione europea. L'Italia è presente attraverso Unaitalia, l'associazione di categoria che rappresenta oltre il 90% della filiera avicunicola nazionale, un comparto totalmente made in Italy e altamente strategico per l'industria agroalimentare italiana.

In media, ogni cittadino dell'Ue consuma 25,3 chili di carne avicola all'anno. “I nostri prodotti sono molto apprezzati dai cittadini europei e il loro gradimento continua a crescere. La nostra idea è di informare sui miglioramenti che il settore ha realizzato negli ultimi anni”, spiega Birthe Steenberg, segretario generale dell'organizzazione europea del settore Avec. In effetti, gli standard nell'Unione europea sono tra i più alti al mondo. Ciò è possibile grazie alle rigide normative Ue, ma anche per gli sforzi del settore nel migliorare continuamente le condizioni di produzione, in termini di conservazione delle risorse naturali e benessere degli animali. La campagna mira, inoltre, a sensibilizzare sulla versatilità delle carni bianche, incoraggiando i consumatori a conoscere meglio le diverse tipologie e parti di pollo e tacchino, offrendo ispirazione per la loro preparazione. I messaggi chiave della campagna di comunicazione saranno diffusi attraverso vari canali di informazione in tutti e sei i Paesi. Questi includono un nuovo sito web eu-poultry.eu, un opuscolo informativo e un'attività di comunicazione su canali social (Twitter e Facebook) di Viva il Pollo @vivailpollo, già seguiti da una numerosa community di appassionati di pollo e carni bianche italiane.

Sarà inoltre lanciata una campagna media e realizzati una serie di eventi dedicati. Testimonial d'eccezione della campagna di comunicazione italiana sarà Sonia Peronaci, fondatrice di Giallozafferano.it e autrice di molti libri di cucina oltre che di diverse produzioni televisive. Sonia accompagnerà la campagna attraverso la realizzazione di ricette semplici ma originali pensate ad hoc per tutta la famiglia e sarà parte di un divertente show cooking in occasione del 'Pollo Arrosto Day' che si celebra il 2 ottobre, in concomitanza con la festa dei nonni. Altra occasione per conoscere meglio le carni bianche andrà in scena durante il Food&Science Festival che si svolgerà on line e off line a Mantova, dal 2 al 4 ottobre.