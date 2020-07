16 luglio 2020 a

a

a

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Non è vero che non sappiamo nulla delle stragi mafiose, dopo gli iniziali depistaggi e gli iniziali errori le indagini hanno consentito di accertare che è stata una strage di mafia e non solo di mafia". Lo ha detto il consigliere del Csm Nino Di Matteo a Tg2 Post.