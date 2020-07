Carceri: Di Matteo (Csm), 'devastante messaggio scarcerazioni, resa dello Stato'

16 luglio 2020 a

Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Le scarcerazioni hanno costituito un segnale devastante". Ne è convinto il consigliere del Csm Nino Di Matteo intervistato da Tg2 Post. "Un segnale devastante da un punto di vista concreto e anche simbolico - dice il magistrato - centinaia di condannati definitivi per mafia sono tornati a casa ai domiciliari e da un punto di vista concreto perché hanno avito la possibilità di riallacciare contatti criminali e si è provocato un effetto molto pericoloso". Pwer Di Matteo le scarcerazioni hanno rappresentato un segnale anche "da un punto di vista simbolico" perché "penso a come il popolo che subisce quotidianamente le violenze mafiose ha potuto interpretare il fatto che il capomafia torna a casa. Per me è sil segnale di resa dello Stato".