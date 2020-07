16 luglio 2020 a

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Bollinato il Dl semplificazioni e firmato il riparto a favore degli Enti Locali dei 3,5 miliardi previsti dal Decreto Rilancio, approvato oggi in via definitiva. Prosegue il lavoro senza sosta per garantire i servizi pubblici ai cittadini e dare impulso alla ripartenza dell'Italia". Ad affermarlo in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.