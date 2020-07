Maltempo: idrovore ancora al lavoro a Palermo, nel sottopasso non ci sono più auto allagate

17 luglio 2020 a

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Anche la notte scorsa i Vigili del fuoco di Palermo hanno continuato a lavorare nel sottopasso della Circonvallazione di Palermo, allagato dopo la bomba d'acqua di domenica pomeriggio sulla città. Adesso l'acqua è scesa a 40 cm di altezza e, come apprende l'Adnkronos, non è rimasta alcuna vettura sotto l'acqua. Adesso le operazioni di prosciugamento diventano più laboriose perché le idrovore cominciano a funzionare a scartamento ridotto perché c'è poca acqua, come spiegano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.