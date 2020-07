Corruzione: arresto sindaco Favignana, indagine partita da esposto anonimo

17 luglio 2020 a

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - E' partita da un esposto anonimo l'indagine che all'alba di oggi ha portato all'arresto del sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto. Nel settembre 2017 era arrivato uno scritto anonimo in cui veniva segnalata una "non trasparente gestione del Comune di Favignana" ma anche diversi presunti abusi d'ufficio commessi dal sindaco e da altri amministratori e funzionari pubblici dell'ente. Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno poi fatto luce su una serie di episodi "sull'illecito funzionamento dell'amministrazione", come spiegano le fiamme gialle.