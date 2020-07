Maltempo: Ance Palermo, 'ripensare subito a gestione manutenzione città'

17 luglio 2020 a

Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - “Quello che è successo a Palermo durante il nubifragio è gravissimo ed è necessario prendere una posizione chiara: è necessario ripensare subito la gestione delle manutenzioni in città, ad oggi fatta in maniera del tutto irrazionale”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi.

“La composizione dell'asse viario dopo i lavori per il tram, in viale Regione Siciliana, ha certamente aggravato una situazione che parte comunque da un dato incontrovertibile: il sistema fognario non può reggere questi impatti, seppur straordinari. É necessario – continua Miconi – creare dei canali di gronda, dei serbatoi di accumulo che possano reggere l'impatto. Fenomeni temporaleschi come quello che si è verificato mercoledì sono in aumento e si deve correre ai ripari con grossi piani di investimento. Se l'amministrazione comunale non ha gli strumenti per farlo, convochi subito i privati. Noi mettiamo a disposizione le nostre imprese qualificate per fare tutti i lavori di manutenzione necessari. Ance Palermo si fa promotrice della creazione di una lista di aziende affidabili e qualificate che possano garantire l'esperienza necessaria alla sistemazione degli assi viari dal punto di vista dello scarico delle acque e per sovrintendere alla gestione degli affidamenti diretti basterebbe creare una task force con rappresentanti delle forze dell'ordine a tutela e garanzia di tutti. Le nuove norme sulle semplificazioni agevolano e consentono l'affidamento a privati e quindi non ci sono più alibi. Non si deve più perdere tempo per evitare di assistere ad altre scene apocalittiche”.