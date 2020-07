Arriva il Pink Friday: la settimana rosa interamente dedicata la piacere.

17 luglio 2020 a

(Roma, 17 luglio 2020) - In un momento storico in cui molti settori faticano a risollevarsi dopo il periodo di stallo dei mesi precedenti, uno in particolare, quello dei prodotti legati al benessere sessuale, non solo conferma il trend positivo delle vendite, ma mette in campo iniziative sempre nuove per attrarre il pubblico.

Roma, 17 luglio 2020 - Una settimana di shopping sfrenato è quella che attende gli utenti. L'e-commerce italiano leader nella vendita online di gadget per adulti

L'azienda, che durante i mesi di lockdown ha registrato un raddoppiamento delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ha deciso di cavalcare la scia positiva, dando agli utenti affezionati e non, la possibilità di usufruire di una scontistica ancora più vantaggiosa.

I saldi estivi ormai non riguardano più solo i beni di largo consumo ma i mesi più caldi occupano uno spazio fondamentale anche nel calendario di quelle aziende che si rivolgono ad un target di nicchia. Negli ultimi anni e soprattutto nei mesi di quarantena, in molti, per una serie di fattori, come il maggior tempo a disposizione e la possibilità di acquistare quasi esclusivamente online, si sono avvicinati al mondo dei

Afferma Andrea Mazzei, Co-Founder and Owner del brand Pepemio: “Abbiamo deciso di lanciare il Pink Friday sul nostro e-commerce per dare agli utenti la possibilità di avvicinarsi ancora di più a questo mondo. Fortunatamente per noi, i mesi scorsi hanno registrato un andamento molto positivo sia a livello di vendite che di traffico, ma è stato necessario anche mettere in campo attività trasversali per coinvolgere gli utenti”. Aggiunge: “Lo sdoganamento di alcuni tabù e il crescente interesse verso tematiche riguardanti il sesso, ha di certo incentivato molti all'acquisto ma è bene rinnovarsi sempre e proporre iniziative vantaggiose per cavalcare il trend positivo, soprattutto in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo”.

Conclude: “La nostra proposta è ampia e anche in questa fase proporremo prodotti adatti a soddisfare sia le richieste dei clienti già fidelizzati e più esperti del settore sia prodotti dal design accattivante e di facile utilizzo per chi si avvicina per la prima volta all'utilizzo dei Sex Toys.”

