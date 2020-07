17 luglio 2020 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Cisl e Cgil dicono che ad oggi non ci sono le condizioni per riaprire la scuola in presenza a settembre. Mancano aule, professori, risorse. Qualcuno risponderà ai sindacati? La ministra Azzolina e il presidente del Consiglio Conte diano rassicurazioni concrete alle famiglie". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura della Camera.