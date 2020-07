Varese: ferrovia Malpensa-Gallarate, Ue approva finanziamento da 63 mln

17 luglio 2020 a

Milano, 17 lug. (Adnkronos) - Il progetto per la realizzazione del collegamento tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, denominato Mxp-Nline, promosso da Ferrovienord in partnership con Sea, ha ricevuto un finanziamento di 63,4 milioni di euro, pari al 30% dell'investimento complessivo di 211,3 milioni, nell'ambito del programma 'Cef ‐ Connecting Europe Facility ‐ 2019 Cef Transport Map call” dell'Unione europea. La direzione europea Trasporti ha selezionato il progetto come uno dei 'flaghship projects' del bando 2019.

Il progetto di Ferrovienord e Sea consiste nei lavori di realizzazione del collegamento ferroviario tra il Terminal 2 dell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e la linea Rfi del Sempione, per una lunghezza di circa 4,6 chilometri di nuovo tracciato verso Gallarate più 1,1 chilometri di raccordo verso Casorate Sempione. Il tempo previsto di percorrenza tra il T2 e Gallarate è di 7 minuti.