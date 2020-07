Liguria: blog Stelle, 'Sansa nostra candidato, avrà massimo sostegno M5S'

17 luglio 2020 a

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - A due giorni dalla chiusura dell'intesa e dopo una giornata sulle montagne russe, arriva il post sul blog delle Stelle a sancire la candidatura di Ferruccio Sansa a governatore per la Liguria. "Il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle e della coalizione di centrosinistra per la presidenza della Regione Liguria sarà Ferruccio Sansa - si legge nel post - Il 6 marzo scorso il MoVimento 5 Stelle della Liguria ha accolto la proposta del capo politico di avviare un dialogo con il Partito Democratico ed altre forze civiche e politiche, con l'obiettivo di condividere alcuni punti di programma e individuare un candidato civico comune".

"Dopo lo stop obbligato dovuto al lockdown, una delegazione composta da portavoce liguri nazionali, regionali e comunali (composta da Marco Mesmaeker , Roberto Traversi, Marco Rizzone, Andrea Melis e Luca Pirondini) ha avviato un percorso di confronto, dapprima sui temi, trovando la piena convergenza sulle condizioni che avevamo posto come imprescindibili, e successivamente sul candidato che potesse rappresentare tutte le forze politiche che hanno condiviso questo percorso".

"Le delegazioni hanno scelto Ferruccio Sansa. Un giornalista che ha sempre dimostrato una passione e rispetto per la sua terra: il suo lavoro e le battaglie che ha condotto lo dimostrano. La sua candidatura esprime la chiara volontà di mettere al centro la società civile, i cittadini liguri, i loro diritti ed esigenze, così da liberare finalmente questa terra da coloro che in questi anni hanno avuto il solo obiettivo di mantenere e rafforzare il proprio potere. E ancora oggi, purtroppo, realtà che appartengono al passato continuano ad imporre il loro volere, grazie al sostegno dell'attuale amministrazione regionale. La Liguria non merita questo. Merita una guida che con impegno, concretezza e senso di responsabilità possa ridarle quella dignità e quel futuro che le sono stati negati fino ad oggi. A Sansa spetta ora il compito di condurre questa battaglia. Il MoVimento 5 Stelle sarà protagonista di questa campagna elettorale e darà il massimo sostegno per realizzare quel vero cambiamento che i cittadini liguri attendono da troppo tempo", conclude il blog delle Stelle.