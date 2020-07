Bergamo: carabinieri arrestano due persone per spaccio, sequestrato un chilo di droga

18 luglio 2020 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato due persone e sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti in provincia di Bergamo in due distinte operazioni. A Monasterolo del Castello un uomo di 31 anni, sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali di Bergamo, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 318 grammi di metanfetamina, 506 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish.

A Zandobbio, invece, i militari hanno arrestato una donna di 44 anni, agli arresti domiciliari per reati di droga. Nel suo appartamento i carabinieri hanno trovato 162 grammi di cocaina e 8mila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Entrambi sono stati portati nel carcere di Bergamo.