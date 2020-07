Fase 3: da Comune Bergamo 500mila euro per famiglie colpite da conseguenze Covid

18 luglio 2020 a

Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il Comune di Bergamo ha deciso di stanziare 500mila euro per le famiglie colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza cornavirus. Il Comune erogherà un contributo, da 300 euro a 500 euro, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. L'assessore comunale alle Politiche sociali, Marcella Messina, spiega che "abbiamo destinato 500mila euro del Fondo di Mutuo Soccorso per aiutare quelle famiglie residenti a Bergamo nelle quali dopo il periodo dell'emergenza Covid-19, cioè a partire dal 8 marzo 2020, e a seguito dell'emergenza, si siano verificate situazioni diverse, dalla riduzione della retribuzione o del fatturato, alla perdita del lavoro o, addirittura, alla mancanza improvvisa di una fonte di reddito per la morte di uno dei componenti della famiglia stessa. Una carta prepagata finalizzata a sostenere alcune spese contingenti in contesti in cui il disagio economico si rivela, per circostanze così imprevedibili, di nuova e difficile gestione autonoma".