Fase 3: Provenzano, 'non possiamo rischiare di vincere la guerra e perdere la pace'

Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Siamo su un sentiero stretto. Abbiamo superato la fase acuta della pandemia Covid, ma non possiamo rischiare di vincere la guerra e perdere la pace". E la denuncia del ministro del Sud Peppe Provenzano, a Morgantina (Enna). "Quello che cominciamo a registrare sono gli effetti drammatici, di cui non conosciamo ancora la profondità - dice - che ha questa pandemia sul tessuto economico e sociale". "Allo stesso tempo - spiega - si aprono nuove opportunità, nuove vie di sviluppo, in Europa ed in Italia. E questo cambia, cambia molto anche il senso della parola riforme".