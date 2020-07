Borsellino: Provenzano, 'ricercare pezzo di verità che manca'

19 luglio 2020 a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Questa è una celebrazione particolare che non si limita a ricordare ma rinnova ogni anno un impegno, di lotta alla mafia per lo sviluppo e anche la verità. Quel pezzo di verità che manca va ricercato". Così il ministro del Sud Peppe Provenzano in via D'Amelio per ricordare Paolo Borsellino. "I magistrati di Caltanissetta indagano e nuove carte vengono desecretate - dice - bisogna andare avanti nella ricerca della verità".