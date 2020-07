Fase 3: Bottici (M5S), 'su Castelli polemica montata ad arte'

19 luglio 2020 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Il viceministro Laura Castelli ha detto che gli imprenditori creativi possono essere aiutati a trovare nuove opportunità di business: è ben diverso dal dire che qualcuno deve cambiare mestiere. Da ieri però contro di lei si è schierato il fuoco di fila delle opposizioni, che distorcendo le sue parole in una vera e propria fake news stanno provando ad infangare il lavoro dei nostri rappresentanti nel governo". Lo afferma la senatrice questore del MoVimento 5 Stelle Laura Bottici

"La verità è che non sannno più come attaccare questo Governo, che sin dal primo giorno di emergenza per il Coronavirus si è messo al lavoro senza sosta per sostenere tutti gli italiani, e non solo gli imprenditori, per scongiurare gli effetti piu gravi di una crisi senza precedenti - conclude -. Non sarà la solita polemica montata ad arte che potrà fermarci. Tutta la mia solidarietà al vice ministro Castelli".