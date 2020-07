19 luglio 2020 a

Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Furto in abitazione nel centro di Milano, in via Revere, vicino al parco Sempione e alla Triennale. I ladri sono entrati in un appartamento e hanno rubati due orologi, un Rolex da 10mila euro e un Hublot da 15mila euro, e contanti per 800 euro. L'allarme è scattato ieri, poco dopo le 21.30, quando il proprietario dell'appartamento, un uomo di 59 anni, è tornato a casa. Sul posto è intervenuta la polizia.