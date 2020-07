Fisco: Carfagna, 'governo non ha voluto trovare soluzione'

19 luglio 2020 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Il governo aveva il dovere di trovare una soluzione per evitare un imbuto fiscale che rischia di essere il colpo finale per le tasche di tanti contribuenti già in difficoltà per la crisi. L'impressione è che non solo non ci sia riuscito, ma non ci abbia nemmeno provato. Ha presentato questa decisione come inevitabile, quando sappiamo che non è così”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“È dunque comprensibile la rabbia soprattutto di tanti imprenditori e tante partite Iva, come dei commercialisti sommersi dalle scadenze di questi giorni. È il grido di dolore dell'Italia attiva, quella che lavora e crea lavoro, alla quale possiamo dire con certezza che noi, a differenza del governo, non la dimenticheremo”, conclude Carfagna.