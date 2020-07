Borsellino: assessore De Corato, 'ricordarne sacrificio, mafia prospera su crisi Covid'

19 luglio 2020 a

a

a

Milano, 19 lug. (Adnkronos) - “Oggi ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino è ancora più importante perché il rischio che le mafie approfittino della crisi provocata dalla pandemia per infiltrarsi nelle attività più in difficoltà è molto alto". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza e ai Beni confiscati alla mafia della Regione Lombardia, in occasione della cerimonia tenutasi a Milano per ricordare il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi dalla mafia. "La mafia prospera, offrendo prestiti ad usura, di fronte a un governo imbelle che non è in grado di sostenere intere categorie di lavoratori messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria", aggiunge.