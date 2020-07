Borsellino: Tartaglia (Dap), 'sono ancora tanti i pezzi mancanti, chi accelerò strage?'

19 luglio 2020 a





Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Sono ancora tanti i pezzi che mancano alla ricostruzione della strage di via D'Amelio. Una cosa possiamo dirla con certezza: Via D'Amelio è stata una storia brutta, passa tutto attorno al mistero dell'accelerazione, cioè di chi ha deciso e i motivi che hanno portato Riina di accelerare un'iniziativa che non era in programma". Lo ha detto il vicecapo del Dap Roberto Tartaglia, arrivando sul luogo della strage a Palermo.

"Il collaboratore Cancemi racconta di avere capito che Riina aveva premura e che aveva la sensazione che avesse un impegno preso - dice - ecco, gran parte dei pezzi che mancano su via D'Amelio sono legati a questa accelerazione".

E spiega: "Fino a quando non riusciremo a capire cosa c'è dietro quella accelerazione, sono convinto che quel nodo allo stomaco che c'è ogni anni per questa celebrazione non andrà mai via. Apprezziamo che tanta gente è venuta qui ma non basta per fare tornare il sorriso".