Fisco: Ronzulli (Fi), 'governo ha prorogato tutto tranne tasse'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “In questi mesi di Fase 2 si è prorogato tutto: la chiusura delle scuole, lo Smart working, la riapertura dei cantieri e si parla addirittura di una proroga dello stato di emergenza. Tutto si è rinviato fuorché il pagamento delle tasse! Chi protesta per questo ha ragione senza se' e senza ma e lo fa pur sapendo di rischiare, oltretutto, anche delle sanzioni. Il governo non ha dato soluzioni, non ha dato liquidità". Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

"Chi domani dovrà staccare un assegno- incalza - ha dovuto fare tutto da solo: resistere 3 mesi di lockdown senza guadagnare e trovare anche il coraggio di riaprire. Adesso, senza guadagni, dovranno indebitarsi per pagare le tasse perché questo governo sanguisuga non sa dove prendere i soldi. Insomma, i contribuenti devono cantare e portare la croce”.