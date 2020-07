Borsellino: Morra, 'assurdo non avere sentito il giudice dopo strage Capaci, arrivare a verità'

19 luglio 2020 a

Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Ancora dopo 28 anni la verità sulla strage Borsellino non c'è e non è detto che il prossimo anno o tra due anni ci possa essere. Tutti quanti ci auguriamo che si possa arrivare alla verità, ma se ancora oggi ci sono queste difficoltà dobbiamo prendere consapevolezza che le forze contro cui combattiamo non sono forze irrilevanti". E' la denuncia del Presidente della Commissione antimafia Nicola Morra a Palermo per ricordare Paolo Borsellino.

"Io mi domando in quali altre occasioni un uomo così legato a un magistrato saltato in aria, pur avendo tanto da dire non sia stato sentito dalla magistratura - aggiunge - Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci non è stato ascoltato e questo resta assurdo".

"Troppe volte la verità la si ottiene attraverso una serie di comportamenti plurimi che sono ispirati al senso del dovere", aggiunge ancora Morra.