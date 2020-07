Borsellino: Rampelli, 'battaglia contro mafie per onorarne sacrificio'

19 luglio 2020 a

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Nel 28esimo anniversario della strage di via D'Amelio il ricordo di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta - tra cui Emanuela Loi medaglia d'oro al valor civile e prima donna poliziotto a morire in una strage di mafia - è ancora vivo in tutti noi. Il suo coraggio e il suo impegno per la legalità rimangano da esempio per le nuove generazioni. La nostra battaglia contro le mafie continua per onorare ogni giorno il sacrificio di chi è caduto compiendo il suo dovere e servendo lo Stato”. È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.