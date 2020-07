Ue: Tajani, 'no tagli finanziamenti a fondo perduto ma Italia faccia sua parte'

20 luglio 2020 a

a

a

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "E' importante che non venga tagliata troppo la parte non a fondo perduto, si tratta di investimenti che vengono fatti nei Paesi della Ue, detto questo l'Italia deve fare la sua parte perché se vuole accedere ai fondi deve fare delle riforme, questa è la responsabilità del governo". Lo ha affermato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5, a proposito della trattativa in corso al Consiglio europeo.

"Fino ad oggi -ha aggiunto l'esponente azzurro- non è che abbia dato dei messaggi molto positivi per le riforme, non c'è una visione strategica complessiva ma noi come opposizione abbiamo dato al governo dei suggerimenti, abbiamo presentato un piano per rimettere l'Italia nelle condizioni di poter essere competitiva e quindi di poter utilizzare al meglio i fondi comunitari. Speriamo che ci ascoltano e che il governo si avvalga delle nostre idee, così potrà dare anche un segnale di affidabilità, Ricordiamo che il nostro debito pubblico è altissimo, quindi alcune preoccupazioni dell'Europa ci sono e l'Italia di errori ne ha commessi. Ora però si tratta di recuperare il tempo perduto, fare le giuste riforme in Italia per ottenere tutti gli strumenti finanziari che l'Europa ci può mettere a disposizione. Intanto vinciamo la partita oggi con gli interlocutori dei Paesi frugali e poi mettiamoci al lavoro per migliorare l'Italia".