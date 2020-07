Metalsistem Italia: soluzioni sostenibili e certificate per magazzini industriali

20 luglio 2020 a

(Rovereto, 20 luglio 2020) - Rovereto, 20 luglio 2020. L'organizzazione dello spazio è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità di un magazzino e per far crescere il proprio business. In passato le imprese puntavano su spazi molto ampi per soddisfare le proprie esigenze, mentre attualmente la tendenza è di ricorrere all'ottimizzazione degli spazi.

Metalsistem Italia: grande esperienza al servizio di attività commerciali e imprese

Tutti i prodotti presenti in catalogo rispettano standard elevati di sicurezza e garantiscono prestazioni ottimali: l'azienda ha ottenuto numerose certificazioni che la rendono una delle eccellenze del settore per quanto riguarda la qualità e la sicurezza.

Magazzini industriali: dai Drive-In ai portapallets

Per le imprese che hanno bisogno di stoccare molti pallet Metalsistem Italia propone il Drive-In, ideale da utilizzare, ad esempio, nei locali a temperatura controllata. Grazie alla superficie interamente zincata, viene ridotto l'attrito e reso più semplice lo spostamento dei pallet, inoltre la parete laterale ha una leggera inclinazione che aiuta a metterli nella posizione corretta.

I clienti si rivolgono alla società Metalsistem Italia anche per l'acquisto dei portapallets, realizzati con profili zincati per avere elevata resistenza nel tempo. Questi si adattano senza difficoltà a qualunque tipologia di magazzino.

Attualmente in catalogo sono presenti quattro serie di portapallets. La serie Unibuild è indicata invece per i magazzini in cui i carichi pesanti sono all'ordine del giorno: la struttura è stata progettata per reggere carichi fino a 25 tonnellate.

La serie Super 4-5-6 è stata progettata per l'impiego nel settore alimentare e in ambienti a bassa temperatura, infatti ha un profilo dalla forma particolare, studiata appositamente per evitare che si accumuli lo sporco.

È disponibile anche la serie Superbuild, consigliata a coloro che sono alla ricerca di una scaffalatura semplice da montare, ma che al tempo stesso offra anche delle ottime prestazioni e un livello di sicurezza elevato.

Per quanto riguarda la serie Superbo 4-5-6-7,invece, essa risulta ottimale per dei carichi fino ad un massimo di 18 tonnellate. La portata cambia a seconda della spalla e dunque della variante di scaffalatura professionale che si decide di acquistare. Tutte le serie di portapallets possono essere personalizzate con degli accessori, in modo da adattare la struttura alle esigenze della propria azienda.

Magazzini industriali: scaffalature componibili e sismoresistenti

La scaffalatura leggera componibile è invece la soluzione consigliata alle aziende che hanno bisogno di stoccare molte merci, anche differenti tra loro. Trattandosi di una scaffalatura leggera, la portata arriva ad un massimo a 300 kg. E' possibile personalizzare la scaffalatura decidendo di montare degli accessori, ad esempio inserendo dei tubi per lo stoccaggio dei capi di abbigliamento.

Tra i prodotti più venduti da Metalsistem Italia ci sono anche le scaffalature sismoresistenti, che trovano largo impiego nel nostro paese, caratterizzato da molte aree a rischio sismico. Queste scaffalature sono il frutto di anni di ricerca, durante i quali sono stati raccolti dei dati cheancora oggi vengono costantemente analizzati per individuare eventuali miglioramenti da poter apportare grazie ai progressi della tecnologia ingegneristica.

La mission di Metalsistem Italia, infatti, rimane proporre soluzioni all'avanguardia per garantire sempre ad aziende, imprese e attività commerciali di stoccare al meglio le merci nei propri magazzini industriali.

