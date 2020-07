Fase 3: Commercio, dal cashless la ‘ricetta' per ripartire in sicurezza

20 luglio 2020 a

Roma, 20 luglio (Labitalia) - Terminato il lockdown e arrivata l'estate, cresce sempre di più per gli italiani la voglia di una nuova normalità e di tornare a una vita fatta di piccoli gesti quotidiani e di momenti di leggerezza fuori dalle mura domestiche. Una nuova normalità che, dopo l'emergenza Covid-19, però, non può prescindere dal rispetto delle norme di comportamento, a partire dal distanziamento sociale e dall'attenzione all'igienizzazione dei luoghi pubblici.

Tutti elementi, questi, che hanno posto gli esercizi commerciali – piccoli e grandi – di fronte a uno scenario nuovo. Uno scenario, appunto, che richiede scelte e soluzioni digitali innovative in grado di far ripartire l'attività degli esercenti.

E una spinta all'innovazione è sicuramente data dal diffondersi di soluzioni di pagamento e accettazione cashless e contactless che assicurano tanti vantaggi tutti insieme: praticità per l'utente, riduzione del contatto fisico, diversa fruizione degli spazi in negozio. E proprio per rendere sempre più accessibili queste nuove soluzioni per tutti gli operatori, anche i più piccoli, arrivano sempre nuove soluzioni ‘ad hoc' in grado di adattarsi a ogni esigenza.

Nuove iniziative e promozioni sono state portate avanti ad esempio da Nexi per aiutare gli esercenti a ripartire in sicurezza, offrendo così loro soluzioni e strumenti che consentano di vendere i propri prodotti e servizi sia dentro che fuori il proprio punto vendita, e cosa più importante, in totale sicurezza per tutti.

Un set di soluzioni quindi che consentono di raccogliere i propri incassi in modo pratico e sicuro, come i

Ma non solo. Il pagamento, nell'era dell'omnicanalità, è infatti sempre più evoluto e guarda al di fuori del punto vendita offrendo soluzioni per agevolare i pagamenti a distanza. Come il servizio

Ma non finisce qui. Nexi, infatti, offre la possibilità di creare un vero e proprio catalogo on line per la vendita tramite social o per la gestione di servizi di appuntamento, grazie alla soluzione

Grazie all'offerta ‘Welcome', Nexi vuole coinvolgere anche gli operatori più piccoli: senza canone Pos mensile, è possibile di accettare tutte le principali tipologie di carte, compreso il PagoBANCOMAT con una commissione unica per le carte europee e può essere usato anche in mobilità.