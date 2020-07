Migranti: Lamorgese arrivata a Lampedusa, tra poco l'incontro con il sindaco

20 luglio 2020 a

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è arrivata poco fa a Lampedusa dove incontrerà a breve il sindaco Salvatore Martello. Il capo del Viminale è arrivata insieme con il capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli. Nei giorni scorsi sono arrivati 800 migranti in poche ore, a bordo di piccole imbarcazioni autonome. Tra ieri e oggi sono stati trasferiti quasi tutti i migranti. Al suo arrivo Lamorgese ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine per ringraziarli per "l'impegno profuso in questi giorni". Davanti al Comune, dove è attesa tra poco, si è riunito un gruppo di cittadini, guidati dall'ex senatrice Angela Maraventano con lo striscione 'Scafisti'.