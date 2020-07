Nasce il progetto 'Caserme Verdi', per un Esercito all'avanguardia

20 luglio 2020 a

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Mercoledì 22 luglio alle 15 a Palazzo dei Normanni, sede del Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, si terrà il convegno “Caserme Verdi – per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno”. L'importante appuntamento, organizzato nel pieno rispetto delle limitazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, avverrà sotto forma di webinar in triplice collegamento tra Palermo, Roma e Messina.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, promotore dell'iniziativa a livello nazionale, parteciperà direttamente da Palazzo Esercito in Roma. Da Palermo, ospiti del Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, oltre ai conferenzieri, sono stati invitati ad assistere al consesso il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il Sindaco Leoluca Orlando, il Prefetto Giuseppe Forlani e l'Arcivescovo Corrado Lorefice. Il Comandante della Brigata “Aosta”, Generale di Brigata Bruno Pisciotta, si unirà alla videoconferenza da Messina, così come il Prefetto Carmela Librizzi, il Sindaco Cateno De Luca, l'Arcivescovo Giovanni Accolla, il magnifico Rettore ed il Soprintendente ai Beni Culturali della città dello stretto.

Il convegno sarà aperto dal Generale Farina e proseguirà con gli interventi del Generale di Divisione Vasco Angelotti, Capo Dipartimento Infrastrutture dello Stato Maggiore Esercito, che illustrerà i lineamenti progettuali dello “Studio Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi”, dell'Architetto Lina Bellanca, Soprintendente per i beni culturali e ambientali di Palermo, che illustrerà il contributo dell'Ente alla valorizzazione delle infrastrutture dell'Esercito in città e del Professor Pietro Paolo Corso, docente della locale Università degli Studi, che evidenzierà le collaborazioni in atto e future con l'Esercito in Sicilia. A chiusura degli interventi, gli indirizzi di saluto delle autorità intervenute, tra cui il Presidente della Regione Nello Musumeci, particolarmente vicino alla Forza Armata, e il Presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè che dedicherà un breve cenno alla bozza di accordo di collaborazione tra Il CME Sicilia e l'Assemblea Regionale su un progetto condiviso di ricerca, innovazione e formazione, strumentale alla valorizzazione e fruibilità degli immobili del Demanio Militare presenti nel territorio della Città di Palermo. Al termine della conferenza, il Generale Farina chiuderà i lavori. Moderatrice Elvira Terranova, Capo Servizio cronista di Adnkronos in Sicilia.