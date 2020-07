Migranti: sindaco Messina, 'Lamorgese annuncia smantellamento hotspot? Battaglia vinta'

20 luglio 2020 a

Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "Da quanto rilasciato alla stampa dal Ministro Lamorgese si desume che l'ordinanza sindacale che ho emesso sabato scorso ha convinto chi sta sopra le nostre teste a prendere atto della scelleratezza dell'Hotspot di Bisconte, cambiando impostazione sulle politiche di soccorso ai migranti, la quale deve continuare, ma non così". Lo afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca. "Il Ministro dell'interno - conclude il Primo cittadino - ha detto che aspetta comunicazioni dalla Prefettura di Messina che non potrà che confermare quanto ormai è noto a tutti, con l'aggravante che sono spariti 20 migranti da quasi una settimana e nessuno sta riuscendo ad individuare dove sono andati a finire".

"In ogni caso - conclude il Sindaco Peloritano - fra tre giorni scadranno i termini da me concessi per chiudere l'hotspot di Bisconte e spero di non arrivare ad un altro scontro istituzionale senza precedenti. Ai perditempo a cinquestelle non rispondo per non sprecare altro fiato. Ha già risposto il Viminale per me".