Coronavirus: Pd, 'Regione Lombardia fa cassa su donazioni dei cittadini per emergenza' (2)

(Adnkronos) - “Oggi Regione Lombardia sta facendo cassa con i soldi donati dai cittadini durante l'emergenza, dichiara la consigliera regionale del Pd, Carmela Rozza. "I cittadini sono stati generosissimi, ma certamente non saranno contenti di sapere che i loro soldi non sono ancora stati spesi né programmati per la temuta seconda ondata, mentre per il completamento dell'ospedale in Fiera si attende un nuovo finanziamento da parte del governo, a cui si chiedono anche risorse per pagare sette milioni di euro di apparecchiature, nonostante il fiume di risorse che da inizio pandemia ha stanziato per la Lombardia. Ospedale in Fiera, peraltro, che è stato costruito con le risorse raccolte dalla Fondazione".

Per Rozza "è grave che in Regione Lombardia non ci sia trasparenza su come vengono utilizzate le risorse donate, anche perché non esiste un regolamento che dica come devono essere spesi i soldi raccolti dalle donazioni liberali. Noi chiederemo già durante la sessione di bilancio che questo regolamento venga introdotto".

Il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul, sottolinea che "la Regione oggi continua a battere cassa a Roma, pur sapendo che si tratta di risorse che lo Stato prende a debito, ma accantona per usi futuri le donazioni in un regime di scarsissima trasparenza". E il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti spiega che "siamo stati in piena emergenza e ancora non ne siamo fuori, ma oggi sappiamo che ci sono 180 milioni di euro di donazioni effettuate in denaro, quindi al netto dei beni donati agli ospedali, che non sappiamo come verranno utilizzati, ma di cui nella fase uno c'è stato grande bisogno. Chiediamo chiarezza e programmazione".