Lombardia: in Consiglio Regione via libera a progetto legge su semplificazioni (2)

(Adnkronos) - Il nostro voto - ha sottolineato Scandella- è contrario, non perché non ci siano alcuni punti, pochi fra l'altro, sui quali ci può essere una convergenza, ma perché nel suo complesso non mira a semplificare, ma a una contrapposizione politica fra Regione e governo, che non aiuterà né i Comuni, né gli operatori economici”.

Di segno opposto l'opinione del Consigliere leghista Ghiroldi: “Mi complimento con l'Assessore Davide Caparini per il lavoro fatto. Su questo provvedimento c'è stato un grande coinvolgimento, anche delle nostre Commissioni, che hanno avuto modo di proporre emendamenti ed esprimere pareri. Questo testo – ha evidenziato – è uno dei pochi testi di semplificazione che fa davvero semplificazione"

Ghiroldi spiega che "da amministratore locale ho visto diversi testi di semplificazione fatti dal governo nazionale, che spesso si risolvevano in uno scarico di responsabilità sui cittadini. In questo progetto di legge invece c'è assunzione di responsabilità, anche da parte degli enti locali. A mio giudizio, questa è una forma di estrema semplificazione e una risposta agli operatori economici che ci stanno chiedendo a gran voce di fare qualcosa per aiutare la loro attività in un momento così difficile e drammatico come quello che stiamo vivendo”.