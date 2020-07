Coronavirus: Sea partecipa a progetto ricerca per validare uso test rapido salivare

20 luglio 2020 a

a

a

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - E' partito oggi il progetto sperimentale che Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, ha deciso di portare avanti insieme all'Università dell'Insubria per testare e validare l'utilizzo del test rapido salivare per l'individuazione del Covid-19. La sperimentazione coinvolgerà i dipendenti Sea su base volontaria e prevede test salivare e toccatura lacrimale. Entrambe le procedure sono state sviluppate nei laboratori dell'ateneo di Varese.

Sea, si spiega dalla società, ha deciso di partecipare all'iniziativa perché l'esito positivo della sperimentazione consentirebbe l'utilizzo dei test salivari in aeroporto anche per i passeggeri e potrebbe rivelarsi una leva importante per la ripresa del trasporto aereo.

“Partecipare a questa sperimentazione ci offre una straordinaria possibilità - ha dichiarato Armando Brunini, Ad di Sea - se l'esito, come ci auguriamo, sarà positivo, la prospettiva di effettuare il test in maniera così veloce e poco invasiva rappresenterà un grande vantaggio per tornare a viaggiare in sicurezza”.